Genova, sacerdote chiude la chiesa per Natale per protesta contro il dl Salvini

“Chiesa chiusa per protesta”. Si potrebbe leggere questo messaggio sulla porta della parrocchia di San Torpete, Genova, dove don Paolo Farinella ha deciso di annullare le funzioni religiose nelle festività natalizie. Nessuna messa, dunque, e porte sbarrate in segno di protesta contro il dl Salvini che mette in atto misure più severe su immigrazione e accoglienza.



“Gesù era il migrante dei migranti”, recita la nota diffusa dal Sacerdote che, trincerantosi in un ferreo silenzio stampa ha concesso solo un’unica dichiarazione ai microfoni di “Stasera Italia”: “Se rilasciassi anche solo un’intervista, sminuirei la portata del mio gesto”. I fedeli non hanno protestato, anzi sembrano aver accolto di buon grado l’iniziativa del sacerdote. “Appoggiamo la sua posizione”, hanno affermati molti parrocchiani.