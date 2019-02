Genova, rottura di una condotta del gas: città senza riscaldamento per una notte

Ripristinata la fornitura di gas naturale a Genova, dopo che la rottura di un tubo aveva costretto i genovesi a trascorrere una notte al freddo e al gelo. Quasi tutta la città, infatti, era rimasta coinvolta ad eccezione di tre quartieri del levante. Il guasto era avvenuto a Murta, in Valpolcevera, dove erano state evacuate cinque case. Ai genovesi era stato chiesto di usare il gas solo per cucinare.

Il personale di Snam e delle aziende fornitrici specializzate hanno lavorato ininterrottamente dal pomeriggio di domenica per garantire il ritorno alla normalità in tempi rapidi.



La società comunica anche che "non ci sono mai state situazioni di pericolo per la sicurezza".