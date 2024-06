Genova, morta la donna caduta in mare con l'auto del marito

Dopo undici giorni senza riprendere conoscenza, è morta la donna di 44 anni finita in mare con l'auto guidata dal marito nel porto di Lavagna (Genova). Mentre il conducente e due figli di 13 e 16 anni sono riusciti a riemergere con l'aiuto di un sommozzatore, la donna e un figlio di sette anni sono rimasti in acqua per nove minuti e da allora non si sono più ripresi. Il piccolo è ricoverato al Gaslini in condizioni critiche. Sul caso continuano le indagini della capitaneria di porto.