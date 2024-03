Genova, un maxitamponamento e un incidente: il traffico va in tilt

A Genova il traffico è in tilt a causa di un maxitamponamento e di un secondo incidente in Sopraelevata.

Il primo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione ponente all'altezza di via Buozzi. In questo caso a toccarsi sono state due auto e non ci sono stati feriti. Il secondo scontro ha visto coinvolte otto mezzi, tra cui un'ambulanza, sulla stessa carreggiata. In questo caso tre persone sono rimaste ferite in modo lieve, e sono state trasferite negli ospedali Galliera e San Martino.