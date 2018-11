Genova, maxi sequestro di cibo e bevande contraffatti

Maxi sequestro di alimenti e bevande contraffatti a Genova. La guardia di finanza, insieme all'Agenzia delle dogane, ha bloccato 80 tonnellate di generi ritenuti nocivi per la salute, stivati in sei container intercettati presso il porto di Pra' e provenienti dall'Egitto. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato la presenza negli stessi di additivi e conservanti che avrebbero potuto causare gravi intossicazioni alle persone. Le violazioni comprendevano anche la difformità delle etichette. Si tratta di uno dei più imponenti sequestri mai avvenuto in Italia.