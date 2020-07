Genova, lavori alle gallerie autostradali: 10 chilometri di coda

Inizia con 10 chilometri di coda in A12, tra Recco e Genova Est, la mattina nelle autostrade liguri per i cantieri aperti per messa in sicurezza delle gallerie. Intanto, dopo le pressioni della Regione, il Mit ha chiesto ad Autostrade per l'Italia di "accelerare le ispezioni sulle gallerie programmate dopo il 10 luglio, anche mettendo a disposizione personale e soluzioni tecnologiche più veloci".