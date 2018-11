Genova, ha 8mila video pedopornografici sul pc: arrestato operaio

La polizia postale di Genova ha arrestato un uomo in possesso di materiale pedopornografico. Sul pc dell'uomo la polizia ha trovato e sequestrato 8mila file, molti dei quali meticolosamente catalogati per età delle bambine, alcune anche infanti, e per tipologia di video spesso particolarmente violenti. L'arrestato è un operaio edile di 40 anni che in passato ha subìto una condanna per tentata rapina e violenza sessuale ai danni di alcune donne.