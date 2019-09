Genova, escursionista disperso ritrovato vivo dopo dieci giorni

E' vivo Lorenzo Ghigliotti , l'escursionista disperso da dieci giorni sulle alture sopra Voltri (Genova). L'uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, che lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele: è in discrete condizioni ed è stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano scattate lunedì dopo l'allarme del fratello, che il 16 settembre lo aveva accompagnato sopra Voltri e poi aveva perso ogni contatto con lui.

Da lunedì erano impegnati nella ricerca di Ghigliotti, di 47 anni, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e carabinieri.



L'uomo era partito il 16 settembre adeguatamente attrezzato, con viveri, un sacco a pelo e una tenda, senza portare con sé il telefono cellulare. L'escursione doveva durare però solo un paio di giorni e, per questo, il fratello aveva allertato i soccorsi dopo sette giorni non vedendolo rientrare.



In passato, riferiscono i media locali, era già successo che l'uomo fosse scomparso per poi ricomparire in altri luoghi, anche lontani dalla zona da dove era sparito.