Genova, donna uccisa con il trapano nel 1995, il (recente) indagato intercettato: "L'ho ammazzata per passatempo"

Per il giudice che ha fatto sua la ricostruzione degli investigatori il movente del "delitto del trapano" è stata la rapina, reato ormai prescritto ma non è prescritto l'omicidio aggravato in questo caso dai futili motivi e dalla crudeltà. Su questa seconda aggravante in particolare si sofferma il gip Alberto Lippini. "Sicuramente - ha scritto - siamo di fronte a una situazione di overkilling, ossia a una modalità di esecuzione del fatto con 'tecnica ridondante' ossia l'utilizzo di più modalità idonee a causare la morte" e cioè "pestaggio con pugni e colpi manuali, utilizzo dei frammenti di porcellana di un posacenere, utilizzo di uno sgabello in legno per fracassare il cranio, utilizzo del trapano per perforare la vittima in zone vitali quali il petto e il collo con macabra ferocia". A Borrelli sono stati praticati "non uno bensì quindici buchi", ha ricordato. "È chiaro che il trapanamento era idoneo di per sé a cagionare la morte, ma l'utilizzo di questo strumento per ben quindici volte sul petto e sul collo della vittima dice che soggettivamente l'intento dell'autore era quello di arrecare dolore alla vittima e di vederla soffrire fino all'ultimo istante della sua vita". Ma per il giudice non è possibile arrestare il carrozziere a 29 anni dal delitto di cui lo ritiene "colpevole".