Genova, donna precipita dalla finestra: morta

Una donna sui 35 anni è stata trovata decapitata nel quartiere genovese di Begato, in via Maritano. Secondo i carabinieri, potrebbe trattarsi di un suicidio, anche se non vengono escluse altre ipotesi. La vittima, precipitando dalla finestra del suo appartamento, sarebbe rimasta decapitata nell'impatto con la ringhiera: la testa è stata ritrovata sulla strada.