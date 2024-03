Genova, bidello delle medie abusa di un 15enne: arrestato

Quando il 15enne ha provato a scappare, l'uomo si è però piazzato davanti alla porta impedendogli di uscire. Il ragazzino gli ha quindi sferrato un calcio ed è fuggito dall'abitazione.

La fuga e la denuncia: cosa è successo

Una volta arrivato in strada, il ragazzino ha chiamato la mamma e insieme all'avvocato si sono recati alla polizia per sporgere denuncia. Erano stati gli stessi genitori a dire al figlio di fare visita al bidello, che abita nello stesso palazzo del nonno del ragazzo, perché riconoscenti dopo che l'uomo aveva soccorso il ragazzo in seguito a un malore. Nelle scorse settimane il ragazzino è stato sentito nel corso dell'incidente probatorio, al termine del quale il giudice Elisa Campagna ha accolto la richiesta di arresto. Il bidello ha respinto le accuse.