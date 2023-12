Genova, barbiere pusher scoperto perché tra i clienti c'erano anche i calvi

Lo strano via vai dal negozio ha insospettito i carabinieri che hanno arrestato l'uomo

A Genova un barbiere pusher è stato scoperto dai carabinieri perché tra i clienti c'erano anche i calvi . L'uomo, 55 anni, è stato arrestato. I militari, insospettiti dallo strano via vai, hanno organizzato una sorveglianza dalla quali è emerso che alcuni clienti, dalle più diverse età e professioni, andavano nel locale solo con l'intento di acquistare la droga, mentre altri univano il taglio all'acquisto di una o più dosi.

I carabinieri hanno notato infatti che le persone, anche calve, entravano e uscivano poi immediatamente dal locale. In una prima perquisizione a casa del barbiere gli investigatori hanno trovato vari grammi di hashish e poi all'interno della barberia, nascosti in un soppalco, venivano trovati 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.