Genova, Autostrade: "Nessun negoziato per rimborsare gli sfollati"

Autostrade nega che, in seguito al crollo del Ponte Morandi, siano in atto "trattative" avviate dalla società "con le famiglie degli sfollati della Zona rossa di Genova per rimborsare questi cittadini al di fuori delle regole del Programma regionale interventi strategici". E precisa: "Le uniche somme erogate a loro beneficio sono contributi a fondo perduto" per l'emergenza subito dopo il tragico incidente.