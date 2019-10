Genova, attraversò sulle strisce con il semaforo rosso uccidendo un motociclista: accusata di omicidio stradale

Una donna di 74 anni è accusata di omicidio stradale in relazione alla morte di un carrozziere di 30 anni che, in sella alla sua moto, la colpì mentre si trovava sulle strisce pedonali con il semaforo rosso per i passanti e verde per le vetture. Dopo essersi scontrato con l'anziana, il giovane si schiantò contro una ringhiera di metallo, posta a protezione del marciapiede, morendo sul colpo.