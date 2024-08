Genova, accoltellamento tra ragazzini per un "like" sui social: 14enne in ospedale

A Sori (Genova) un 13enne avrebbe accoltellato un 14enne alla gamba, all'addome e a un fianco: il movente sarebbe un "like" messo dal ferito alla foto postata sui social da una ragazzina. Il 13enne sarebbe uscito di casa con in tasca un coltello a serramanico per "regolare i conti" con l'altro adolescente, e l'avrebbe aggredito vicino al campetto parrocchiale. Il ferito, sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non è in pericolo di vita; il 13enne, bloccato dai carabinieri, è stato affidato in custodia ai genitori.