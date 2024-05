Genova, 19enne stuprata sulla nave da crociera: 3 arresti | Era in gita

Un gita scolastica che è diventata un incubo per una ragazza di 19 anni stuprata a bordo di una nave da crociera .

I fatti risalgono a sabato. La studentessa di un liceo scientifico, si era imbarcata nel porto di Civitavecchia con la sua classe. Mentre i giovani che l'hanno attirata in cabina, sono saliti a bordo nel porto di Marsiglia. La ragazza, in stato di shock, ha denunciato l'accaduto al comandante. La nave è stata fatta attraccare nel porto di Genova, per consentire alla polizia di frontiera di effettuare le indagini, che hanno portato all'identificazione e al fermo dei tre presunti colpevoli.