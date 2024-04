Il "gelo demografico" spopolerà il Nord: -2,3 milioni di residenti entro il 2040

In Italia, e in particolare nelle regioni del Nord, si prospetta il rischio di una "glaciazione demografica" .

Nel Nord Est la riduzione sarà di 939mila persone, nel Nord-ovest di 1,4 milioni. La discesa assoluta sarà fin da subito rapida: -143mila unità all'anno nei prossimi sette anni nel Nord Italia; poi si attenuerà a -133mila nei successivi. Il minor scarto nella seconda parte del periodo si spiega con l'ipotesi "eroica" - la definiscono gli studiosi - di un aumento delle nascite annue. Senza tale aumento, con la natalità inchiodata ai valori 2023, la discesa accelererebbe ulteriormente, e si aggiungerebbero alla diminuzione altre 385mila persone.

Gli effetti della "glaciazione" Gli effetti territoriali ed economici di questa "glaciazione" saranno importanti: la diminuzione della popolazione non sarà uniforme; saranno i centri più remoti e isolati, con minori servizi (sanità, scuole) e più basse prospettive di lavoro e vita sociale a pagare il conto più salato. L'abbandono di questi luoghi farà venire meno, ad esempio, la manutenzione dei boschi e dei terreni, con conseguente aumento del rischio idrogeologico.

Si produrrà una ricomposizione della piramide per età della popolazione, con incremento degli anziani e diminuzione dei giovani; il mercato immobiliare subirà un forte contraccolpo, così come l'accumulo dei risparmi privati. La "glaciazione" influirà naturalmente sui consumi: meno pannolini per neonati, più ausili sanitari per i vecchi.

Nello studio della Fondazione Nord Est, viene proposto anche il gioco del "cancella la città", ovvero una lista di città e centri che potrebbero "sparire" se la perdita di abitanti fosse concentrata in esse: ecco allora che in Lombardia, si svuoterebbe l'equivalente di città come Brescia, Monza, Bergamo, Como, Varese e Pavia. In Veneto "sparirebbero", diventando semi-deserte, Padova, Vicenza e Treviso. In Friuli-Venezia Giulia diverrebbero città fantasma Udine, Gorizia e Lignano Sabbiadoro. In Emilia-Romagna si spopolerebbe l'intera Bologna, oppure Parma più Modena, oppure Ravenna più Rimini, più Faenza, più Salsomaggiore Terme. In Trentino si svuoterebbero Riva del Garda e Folgaria o tutte le valli Cembra, Fiemme e Fassa. In Piemonte diverrebbero disabitate Alessandria, Asti, Cuneo, Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino, Vercelli e Biella.