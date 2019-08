discriminazione via WhatsApp 2 agosto 2019 18:47 Gay, proprietaria su Airbnb: "Accetto solo uomo e donna" | Eʼ polemica Arcigay Bologna denuncia la discriminazione che avrebbe subito Matteo che aveva prenotato un appartamento a San Severo (Foggia). Pronta la replica della piattaforma: no a discriminazioni

Prenota due posti su Airbnb in un appartamento di San Severo (Foggia), ma la proprietaria rifiuta la richiesta perché si tratta di una coppia omosessuale in vacanza. A denunciare l'accaduto è l'Arcigay di Bologna che sulla sua pagina Facebook pubblica la chat tra l'host foggiana, Tiziana, e un giovane di Modena, Matteo. "Non accetto due uomini, accetto sempre in presenza di un'altra donna", è stata la motivazione di rigetto della prenotazione. "Questo atteggiamento è inaccettabile a va duramente sanzionato", chiede Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. "La policy di Airbnb - prosegue - è molto netta sul tema delle discriminazioni, pertanto chiediamo l'immediata espulsione dell'host dalla piattaforma". Pronta la replica della piattaforma: "E' contro i nostri principi".

I fattiDopo aver prenotato due posti per il 18 e 19 agosto in un appartamento di San Severo (Foggia), a Matteo, di Modena, arriva la richiesta di conferma da parte della proprietaria della casa con la precisazione: "Vedo che hai segnato due ospiti, fammi sapere se sei in coppia con una donna: è una delle piccole regole della casa". Alle rimostranze di Matteo che fa presente la discriminazione, la host sottolinea: "Nessun preconcetto, ho soltanto deciso così in famiglia".



La chat viene pubblicata su Facebook dall'Arcigay di Bologna e scoppia la polemica. "Chiediamo l'immediata espulsione dell'host dalla piattaforma - si legge nel lungo post di denuncia dell'associazione Lgbt. - E a chi ha già prenotato la struttura, chiediamo di disdire immediatamente e ci auguriamo che Airbnb si impegni a restituire per intero le somme. Queste persone vanno boicottate".