Gavoi (Nuoro), pastore ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo ovile

Nelle campagne di Gavoi (Nuoro) è stato ritrovato il corpo di un allevatore, il 66enne Francesco Cidu: l'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo ovile.

A far scattare l'allarme erano stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa del congiunto. Per il momento non è stato chiarito il movente dell'omicidio, ma i carabinieri indagano sul passato dell'allevatore e su eventuali screzi avvenuti in campagna per questioni di confine e pascolo.