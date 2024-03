Gatteo (Cesena), schianto fra due auto: morto 31enne

Un 31enne di nazionalità romena è morto all'ospedale Bufalini di Cesena, a causa della gravissime ferite riportare in un incidente stradale.

L'uomo era al volante di una vettura che si è scontrata frontalmente con un'altra auto, con a bordo due donne, a Gatteo. L'impatto non ha dato scampo al 31enne. Le altre due persone coinvolte non sono in pericolo di vita.