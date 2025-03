"Intelligenza artificiale per accelerare i tempi di scarcerazione"

Pensi anche alla richiesta di sospensione della detenzione per motivi di salute, oppure alla valutazione dell’idoneità del domicilio per accedere alle misure alternative. Requisiti che ad oggi vanno verificati con ausilio del personale del tribunale o polizia giudiziaria. Questa sembra una cosa semplice ma se messa in un contesto di 62mila persone e di 190 istituti tanto semplice non è e richiede un sacco di tempo e personale che come sappiamo scarseggia. Ecco che l'intelligenza artificiale su alcune fasi può snellire le procedure e accorciare molto l'iter di approvazione delle domande nella fase istruttoria.