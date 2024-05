Garante assicurati: Rc auto insostenibile, così favorisce l'evasione | Su 50mila targhe polacche circolanti in Italia, 35mila sono a Napoli 

Ne è convinto Antonio Coviello, ricercatore Cnr-Iriss e Garante Nazionale degli Assicurati. Il meccanismo per avere targhe straniere è semplice: le agenzie provvedono a rottamare l'auto in Italia e a consegnare documenti, targhe di un altro Stato e un contratto di noleggio. Se al nord Italia l'"esterovestizione" dei veicoli verso i Paesi dell'Est (Polonia e Bulgaria) permette di non pagare tasse, bollo, revisioni e contravvenzioni, al sud serve soprattutto per abbattere gli alti costi delle assicurazioni.

I " premi insostenibili " per le assicurazioni dei veicoli "favoriscono il fenomeno dell'evasione assicurativa con tante sigle straniere : su 50mila targhe polacche circolanti in Italia, 35mila si registrano solo a Napoli".

"Maggiore equità tra gli automobilisti" Secondo Coviello, in audizione giovedì alla Commissione Finanze della Camera, ci vorrebbe una maggiore equità tra gli automobilisti". "Oggi - ha spiegato - le tariffe sono differenziate in ragione di diversi elementi di rischio, uno dei quali è relativo alla residenza del proprietario del veicolo. Automobilisti con il medesimo stile di guida sono soggetti a premi assicurativi diversi in ragione del potenziale di rischiosità del territorio di residenza. Quelli residenti a Prato o Napoli affrontano costi assicurativi più elevati rispetto agli omologhi residenti a Belluno o Enna, nonostante il loro analogo comportamento indenne da sinistri".

Lo studioso ha suggerito azioni utili per eliminare fenomeni di evasione o ricorso improprio a targhe straniere. "La logica della 'mutualità', tipica dell'assicurazione, in caso di premio medio nazionale porterebbe evidentemente a un decremento del premio assicurativo in alcune province, ma andrebbe a discapito di altre dove necessariamente i premi aumenterebbero".

Caro tariffe Coviello ha evidenziato che il problema "nasce nel caro tariffe e la difficoltà economica di qualsiasi consumatore medio che deve assicurarsi per la prima volta. Premi insostenibili non solo per uno studente, ma per qualsiasi famiglia, che porterebbero anche all'evasione Rca".