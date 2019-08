Gallipoli, operazione carabinieri contro spaccio droga: 4 arresti

I carabinieri del comando provinciale di Lecce e della compagnia di Gallipoli hanno eseguito 4 provvedimenti di fermo del pm per spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, a carico di altrettante persone extracomunitarie responsabili di aver messo in piedi una florida attività di spaccio in ben quattro luoghi differenti della località balneare "Baia verde" nella città di Gallipoli. Altre 11 persone sono state denunciate a piede libero.