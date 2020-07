Gallera, nuovo scivolone: "Se solo avesse avuto il 37,5% di febbre"

Ancora un incidente linguistico per l'assessore alla Sanità e al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Parlando delle procedure di sorveglianza attuate dalla Regione per prevenire il Coronavirus, Gallera confonde l'unità di misura della temperatura corporea (gradi Celsius) con un valore percentuale: "Se avesse chiamato il medico anche solo per un 37,5% di febbre...".