Gaeta (Latina), scontro frontale sulla Flacca: un morto e due feriti

E' una domenica di sangue sulle strade italiane, dopo i tragici frontali a Taranto, a Nuoro e a Sassari, si registra un altro incidente mortale a Gaeta (Latina).

Il grave incidente stradale nel Lazio si è verificato poco dopo le 19:30 nel tratto urbano di Gaeta della strada regionale Flacca, in località Catena. Dopo lo scontro frontale tra due auto, l'impatto è risultato fatale per l'uomo al volante di uno dei due veicoli, mentre altre due persone rimaste ferite sono state trasportate d'urgenza in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia.