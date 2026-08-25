Stando a quanto ricostruito finora, i due ladri sono entrati nel museo intorno alle 20.47 di Ferragosto allargando le sbarre della recinzione metallica esterna e aprendo la porta di un ingresso secondario grazie a un piede di porco. L'ingresso non era protetto da alcun allarme. Seguendo un percorso studiato fino al minimo dettaglio, i due delinquenti si sono diretti con sicurezza verso la sala con le opere di Antonello da Messina. Solo quando hanno iniziato a staccare le tele e spaccare la teca con la Tavoletta bifronte, l'allarme interno ha iniziato a suonare. Poco dopo, i custodi lo avrebbero spento ma nessuno di loro avrebbe né chiamato il 112 né fatto un giro di controllo nelle sale per vedere se si trattasse effettivamente di un "falso contatto". L'intervento delle forze dell'ordine è scattato venti minuti più tardi, quando una residente ha visto due tele del Polittico abbandonate fuori dal museo. Tra gli inquirenti sta prendendo sempre più piede l'ipotesi della presenza di una talpa.