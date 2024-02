Strage funivia Mottarone, accordo sul risarcimento: oltre 3 milioni al piccolo Eitan, unico sopravvissuto

Legale Eitan: "Risarcimento per dargli futuro economicamente sereno"

"Come auspicato nelle settimane scorse si è arrivati alla definizione di accordi transattivi che coinvolgono tutte le parti in causa, persone fisiche e giuridiche". Così l'avvocato Fabrizio Ventimiglia in merito all'accordo complessivo raggiunto per il piccolo Eitan Biran. Il legale ha voluto ringraziare i colleghi che assistono gli imputati perché "hanno offerto un contributo importante per garantire un futuro sereno, sotto un profilo economico, a Eitan". Tutti hanno "doverosamente anteposto l'interesse del bambino a restare fuori dal processo e allontanarsi dal clamore mediatico", rispetto alle "logiche difensive processuali, che avrebbero comportato tempi fisiologicamente più lunghi. Eitan doveva uscire il più velocemente possibile da questa vicenda e così è stato".