L'appello del fungaiolo aggredito da un orso in Trentino: "Ho avuto paura ma non uccidetelo, voleva solo difendersi"

Sabato Andrea, operaio comunale di Bleggio Superiore (Trento) era andato a raccogliere funghi nel bosco quando, verso le 17 vicino a una strada sterrata è stato sorpreso dall'animale. "Non ho sentito nulla, non mi ero proprio accorto di averlo alle spalle, ma l'orso non mi ha aggredito - ha voluto precisare parlando con il quotidiano -. I segni che ho sulla schiena sono quelli provocati dalle unghie mentre mi schiacciava a terra con le zampe. Le sue unghie infatti non sono retrattili e quindi mi ha per forza segnato la pelle. Ma, sia chiaro, non ha affondato le unghie. Probabilmente quella sua reazione era solo per difendersi, del resto ero io a casa sua e non il contrario".