Funerali Ratzinger, il Papa nell'omelia: "Benedetto, che la tua gioia sia perfetta"

Nell'omelia ai funerali di Ratzinger, Papa Francesco ha voluto affidare Benedetto XVI "alle mani del Padre".

"Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce", ha sottolineato il Pontefice. "Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni", ha ricordato.