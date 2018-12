"Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno". Con queste parole, l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha concluso l'omelia ai funerali di Antonio Megalizzi , il 29enne ucciso nell' attacco di Strasburgo . "Nella terra che ha dato i natali a uno dei Padri fondatori del sogno europeo - ha detto l'arcivescovo - Antonio ha immaginato un' Europa senza confini e senza pregiudizi , alla quale non vedeva alternative".

Celebrati nel Duomo di Trento i funerali di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nell'attentato al mercatino di Natale a Strasburgo. Presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Una violenza cieca e assurda, ancora una volta, ha decapitato una giovane vita, colpito al cuore per sempre una famiglia, tramortita una comunità" ha detto durante l'omelia l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi.

Presenti Mattarella e Conte - Presenti ai funerali di Megalizzi anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Una violenza cieca e assurda, ancora una volta, ha decapitato una giovane vita, colpito al cuore per sempre una famiglia, tramortita una comunità" ha detto durante l'omelia l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi. "Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno. Nella terra che ha dato i natali a uno dei Padri fondatori del sogno europeo Antonio ha immaginato un'Europa senza confini e senza pregiudizi, alla quale non vedeva alternative", ha aggiunto.