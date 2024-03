Fumo, Sima: "In Italia 93mila morti ogni anno"

In Italia i decessi legati al fumo sono oltre 93mila ogni anno, il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,% tra le donne.

Lo rende noto Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale), che spiega come "il consumo di tabacco rappresenta la più grande minaccia per la salute umana e provoca in modo diretto più decessi di alcol, droga, incidenti stradali, aids, omicidi e suicidi messi insieme". Sima aggiunge che "il costo sociale e sanitario per la collettività determinato dal fumo è pari in Italia a oltre 26 miliardi di euro ogni anno".