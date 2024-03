Frosinone, spari in un bar del centro: due morti 

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all'interno di un bar nel centro di Frosinone.

Inutili i soccorsi: la vittima è deceduta sul marciapiedi all'ingresso del bar Shake nella centralissima via Aldo Moro. Gli spari sono stati esplosi al culmine di una lite. I due feriti sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. "Siamo sconvolti, ho pregato il Questore e il Prefetto di convocare immediatamente il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che si riunirà domenica alle 11", ha commentato il sindaco Riccardo Mastrangeli. Una delle vittime era inizialmente rimasta ferita ed è poi deceduta in ospedale, dove era giunta in condizioni disperate.