Frosinone, un neonato di un mese è morto in culla: soccorsi inutili

Un neonato di un mese è morto nella culla dove stava dormendo, nella sua casa di Vicalvi (Frosinone).

Inutili tutti i tentativi di rianimarlo dei medici del 118 accorsi nell'abitazione dopo l'allarme lanciato dai genitori. Papà e mamma hanno chiamato i soccorsi dopo che il piccolo, il terzo figlio, non si svegliava per la poppata, che avrebbe dovuto fare intorno alle 10 di mattina. In un ultimo disperato tentativo di salvarlo, i sanitari hanno portato il bimbo in ospedale, dove però è stato dichiarato il decesso. Le cause dovranno essere accertate.