Frosinone, festa di prima comunione si trasforma in rissa e nessuno paga il conto

Un pranzo di famiglia per una prima comunione si è trasformato in una rissa, con sei indagati e un conto da 700 mila euro in sospeso. E' successo in un famoso ristorante di Anagni, in provincia di Frosinone, dove per banali motivi sei uomini hanno iniziato a litigare ferocemente e al momento di pagare il conto sono fuggiti. I carabinieri hanno subito individuato i responsabili che ora sono accusati di rissa aggravata con lesioni. Uno di loro, un 36enne del Frosinate è stato anche denunciato dal proprietario del ristorante per insolvenza fraudolenta.