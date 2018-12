Frosinone, arrestato per stupro evade nove volte dai domiciliari

In quasi un anno e mezzo è evaso dai domiciliari ben nove volte, l'ultima all'alba di domenica. Ma ciò non è bastato per farlo tornare in carcere. Leandro La Marra, 38enne di Sant'Elia (Frosinone) accusato di tentato stupro ai danni di un'infermiera del policlinico Umberto Primo di Roma, ha nuovamente ottenuto dal giudice i domiciliari. L'uomo, fingendosi un medico, aveva avvicinato la donna e aveva tentato di violentarla. Era stato bloccato dai carabinieri.