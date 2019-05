Frode fiscale e riciclaggio, 12 arresti in Italia e all'estero

Dall'alba 250 militari della Guardia di Finanza di Padova e di altri 23 Reparti situati in 15 province lungo tutta la penisola stanno eseguendo un`ordinanza che dispone 12 misure cautelari personali e un decreto di sequestro preventivo (anche per equivalente) per un valore complessivo di oltre 8,5 milioni di euro. Il sequestro è finalizzato alla confisca per reati tributari e riciclaggio. I provvedimenti giudiziari sono stati dal gip di Padova.