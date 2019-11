Violenza sulle donne, condannato continua a perseguitare la moglie: arrestato

Un cittadino serbo è stato arrestato a Trieste per maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della moglie. L'uomo era stato dapprima allontanato dalla casa familiare con divieto di contattare l'ex consorte e i figli, per poi essere condannato a due anni e otto mesi di reclusione per gli stessi reati. L'uomo è stato bloccato domenica, alla vigilia dalla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".