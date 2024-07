Udine, coppia di anziani trovata morta: lei deceduta per gli stenti

Drammatico risvolto nella vicenda della coppia di anziani trovata morta in casa a Udine: la donna sarebbe morta di stenti. Questo il terribile sospetto dei carabinieri di Udine circa il decesso di Tatjana Bencan, di 83 anni, il cui corpo, privo di vita da giorni, è stato trovato martedì dai vigili del fuoco nel suo appartamento cittadino. Da quanto ha potuto appurare il medico legale, che ha escluso il coinvolgimento di terzi, l'anziana è deceduta a letto - dove era costretta da mesi, per una patologia grave - perché nessuno si è potuto più prendere cura di lei. Il compagno, Ivan Cozianin, di 77 anni, era morto qualche giorno prima, per un probabile attacco cardiaco: il suo corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, sulla soglia della stessa camera dove giaceva anche la donna, il cui decesso è stato fatto risalire ad almeno 48 ore più tardi.