Trieste, tè con l'anoressizzante: 15mila bustine sequestrate dalla Turchia

A fine maggio, invece, all'aeroporto di Skopje, in Macedonia, i doganieri avevano scoperto 1.700 chili di medicinali di due tipi, viagra (in Macedonia sottoposto a vendita controllata) e sibutramina (vietata, come detto, nell'Ue dal 2010), all'interno di secchi, provenienti dall'India e destinati a un'azienda del posto di proprietà di turchi, che non aveva il permesso per la vendita all'ingrosso di dispositivi medici.