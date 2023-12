Monfalcone (Gorizia), 8mila musulmani in corteo contro la chiusura delle moschee: "Siamo tutti monfalconesi"

I manifestanti: "Troviamo un modo di vivere insieme, rispettandoci"

Il corteo si apriva con lo striscione "Siamo tutti monfalconesi. No alle divisioni", seguito da bandiere tricolori e dell'Unione europea. "Al sindaco chiediamo di aprire le sue porte ai cittadini e non a due cittadini su tre, che è quello che sta facendo in questo momento: governare solo una parte della città. Noi siamo disponibilissimi, non abbiamo alcuna preclusione e se ci ascolta possiamo fare anche un cammino insieme", ha detto Bou Konate, dell'associazione Darus Salaam, ex assessore in precedenti giunte monfalconesi, senegalese e in Italia dal 1984. "Stiamo insieme e collaboriamo, troviamo un modo di vivere insieme, nel reciproco rispetto". A sfilare sono state tante persone di colore che parlano (e lo rivendicano) un italiano corretto e conoscono l'ordinamento italiano.