Mistero sulla morte della campionessa Marianna Pepe: uccisa dagli psicofarmaci?

Vicino al letto, però, non c'erano medicinali, e sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Resta quindi il dubbio sul motivo della morte, tanto che la Procura ha disposto l'autopsia e, prima di decidere i prossimi passi da compiere, attende l'esito dell'esame tossicologico.



Quel che è certo è che la donna, assieme al figlio di 5 anni, mercoledì sera aveva chiesto ospitalità a un amico perché non se la sentiva di rincasare: reduce da una relazione sentimentale che pare essere stata particolarmente burrascosa, di recente si era rivolta al Centro antiviolenza di Trieste chiedendo aiuto perché l'ex compagno non accettava la fine della loro storia, e probabilmente proprio per non rischiare di incontrarlo mercoledì sera aveva deciso di restare a dormire dall'amico assieme al figlio.



E' stato proprio il piccolo a trovare il corpo della madre, e a chiedere aiuto. Quando è arrivata l'ambulanza, però, per l'ex atleta non c'era più nulla da fare.