Liliana Resinovich, la testimone: "Ho fatto il mio dovere civico"

Agli inquirenti la donna ha riferito di aver visto un uomo con la barba bianca e una torcia in mano vicino al boschetto

Ai microfoni di "Mattino Cinque News" parla la testimone che all'alba del 5 gennaio 2022 vide un uomo camminare vicino al boschetto dove fu trovato il corpo di Liliana Resinovich. "Ho fatto il mio dovere civico e basta", dice la donna che poi ricorda come fosse ancora buio, un fattore che ha ostacolato il riconoscimento del soggetto. "Erano le 6.50 di mattina e mentre ero in macchina col mio compagno ho notato una figura che aveva in mano una torcia elettrica accesa puntata verso il basso", le parole della testimone riportate al nucleo investigativo di Trieste.

Nella descrizione fornita agli inquirenti, la testimone spiega di aver visto dalla sua auto un uomo "anziano" con la barba bianca, vestito con abiti scuri e sul capo un berretto con la visiera corta. "Ricordo che camminava lentamente guardando per terra e aveva in mano una torcia perché il fascio di luce era concentrato", dice la donna.



A due anni dal ritrovamento di Liliana Resinovich, il 3 gennaio scorso la Procura di Trieste ha disposto la riesumazione per nuovi accertamenti sulla salma della 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021.