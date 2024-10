Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano parla del rapporto della moglie col suo presunto amante

Nelle ultime settimane, in diretta a "Pomeriggio Cinque" Sebastiano aveva messo in forte dubbio l'esistenza di una relazione amorosa tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin. Nella puntata del 31 ottobre, Visintin ha voluto ribadire le sue perplessità: "Bisognerebbe cercare di capire tutto l'insieme di questi messaggi. Per me non esiste. Secondo me Liliana si è un po' lasciata andare con questa amicizia".