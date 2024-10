Liliana Resinovich, l’amico speciale: "Il marito spiava il suo telefono, sapeva di noi"

L'abbandono della 63enne - continua Sterpin - avrebbe avuto anche ripercussioni pratiche su Visintin, dal momento che l'abitazione in cui i due abitavano era intestata a lei: "Anche far ritrovare il corpo era un atto obbligato. Senza quello, avrebbe dovuto aspettare dieci anni per entrare in possesso della reversibilità della pensione".