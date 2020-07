Gorizia, 12enne muore dopo essere caduto in un pozzo profondo 30 metri 

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cronberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era sul posto con il centro estivo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ancora non sono state accertate le cause dell'incidente ma è probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco.