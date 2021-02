Carnevale, centinaia tra adulti e bimbi assembrati in centro a Trieste

Centinaia di persone tra genitori e bambini si sono riversate in centro a Trieste, in maschera o in costume in occasione del Carnevale. Bar e locali della zona tutti affollati ma soprattutto piazza Unità d'Italia stracolma. Tra montagne di stelle filanti e una allegra confusione, i bimbi hanno lanciano migliaia di coriandoli in una atmosfera festosa e simpatica ma completamente non osservante delle misure di sicurezza anti-Covid.