Coronavirus, camionisti: "No in Italia, rischiamo quarantena"

"Si registrano le prime conseguenze extra sanitarie dovute al Coronavirus: un mezzo pesante, proveniente dalla Germania, con materiali per i lavori di sistemazione di una scuola a Gorizia, è rimasto fermo al Brennero, perché non si trovano autisti disposti a guidarlo in Italia". Lo rende noto il sindaco. I conducenti del Tir non sarebbero soltanto impauriti dalla possibilità di contrarre il virus, ma vogliono evitare l'eventuale quarantena in patria. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui