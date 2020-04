Coronavirus, 41 anziani contagiati in una casa riposo a Trieste

Nuovo "focolaio" di coronavirus all'interno delle case di riposo di Trieste: 41 anziani alloggiati alla residenza polifunzionale Hotel Fernetti sono risultati positivi al coronavirus. Due di loro, riporta "Il Piccolo", sono già morti. Tra gli operatori, dieci sono in malattia, mentre cinque ospiti sono morti nelle settimane precedenti ma non erano stati sottoposti al test. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui