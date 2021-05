Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “Vaccini in villeggiatura? La vedo difficile"

"Vaccini in villeggiatura? La vedo difficile per chi va in ferie una o due settimane in un posto". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a "Mattino Cinque" sulla possibilità di permettere a turisti di vaccinarsi nelle regioni scelte per le vacanze estive. "Una strada percorribile - considera Fedriga - penso sia quella di permettere a chi torna, magari alla propria residenza, la possibilità di fare il vaccino durante le ferie". Il presidente del Friuli Venezia Giulia si riferisce a tutti coloro che lavorano fuori dalle regioni di residenza, oppure agli studenti fuori sede, che ritornano a casa per le vacanze estive.

"Ci sono località che hanno milioni di arrivi in pochissimo tempo, penso sia organizzativamente impossibile da mettere in campo una cosa del genere", spiega Fedriga. "Noi ci confronteremo nella conferenza, se riusciremo a fare anche questo sforzo, siamo più che disponibili, però bisogna essere realistici e capire che siamo di fronte a una campagna organizzativa enorme, per la quale tutti dobbiamo venirci incontro", conclude il presidente della Regione.