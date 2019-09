Fratelli belgi morti in hotel a Firenze, indagato un farmacista

Il farmacista che avrebbe venduto, senza prescrizione medica, le confezioni di analgesico ai due fratelli belgi trovati morti in un hotel a Firenze, sarebbe indagato per omicidio colposo. Al momento nell'inchiesta non risultano altri indagati; e mercoledì prossimo il pm Giacomo Pestelli conferirà l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia, dalla quale si avranno risposte chiare sulla causa del decesso.